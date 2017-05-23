Трезвых выпускников поощрят в Екатеринбурге

Члены общественной организации «Общее дело» предложили школьникам Екатеринбурга отпраздновать последний звонок и выпускной, не употребляя алкогольные напитки. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает Ura.ru.

На призыв откликнулись ученики трех городских школ. «Мы объясняли школьникам последствия употребления алкоголя. В итоге старшеклассники поняли важность праздника, что это шаг в будущее. Мы предложили им провести праздник трезво. Ребята не возражали. Подростки порядочные, им будет стыдно смотреть друг другу в глаза, если обманут», — рассказал изданию председатель свердловского отделения «Общего дела» Вячеслав Бальцевич.

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В качестве поощрения члены организации проведут конкурс #ТрезвыйПоследнийЗвонок. Школьники, которые решат отказаться от употребления алкоголя в свой выпускной вечер и разместят в соцсетях данный хештег под своим фото с мероприятия, могут выиграть музыкальные колонки или внешние аккумуляторы.

По данным webplus.info, в этом году последний звонок в российских школах состоится в пятницу, 26 мая.

Накануне сообщалось, что правоохранительные органы рекомендовали властям в Подмосковье запретить продажу алкоголя в местах проведения последних звонков и выпускных.

