Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь в сторону КНДР

Солдаты южнокорейской армии открыли предупредительный огонь в сторону КНДР, после того как со стороны северного соседа прилетел неопознанный объект. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

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По его данным, армия засекла объект в 16:00 по местному времени (10:00 мск), после чего выпустила в сторону КНДР порядка 90 пуль из пулемета. После инцидента меры авиационной безопасности на границе были усилены.

Ранее в воскресенье, 21 мая, «Ёнхап» сообщило, что Северная Корея провела пуск ракеты из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Для КНДР это испытание стало восьмым в этом году. Предыдущий запуск северокорейской баллистической ракеты состоялся 29 апреля, однако, по данным США, он оказался неудачным.