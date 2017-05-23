Киевлянок попросили «придерживать красоту» на эскалаторах метрополитена

Работа станции «Университет» киевского метрополитена второй день подряд затруднена из-за того, что эскалатор, в который попадают длинные женские юбки, выходит из строя. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает транспортное предприятие на своей официальной странице в Facebook.

«Девушки, остановитесь! Придерживайте красоту, потому что другим пассажирам приходится спускаться пешком», — написали сотрудники столичной подземки.

13 апреля стало известно, что через месяц метро Киева может закрыться из-за долгов. Как заявлял начальник Департамента транспортной инфраструктуры горадминистрации Сергей Майзель, метрополитен функционирует исключительно за счет накопленных ресурсов.

В начале марта в киевской подземке объяснили «рукой Кремля» наличие русских слов на индикаторах турникетов.