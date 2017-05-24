Исинбаева назвала киберспорт захватывающей умы подростков проблемой

Киберспорт — огромная проблема, захватывающая умы подростков. Об этом на заседании совета по спорту при президенте России заявила двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Ее слова приводит «Р-Спорт».

«Есть огромная проблема, захватывающая наших подростков. Это занятие киберспортом. Сегодня дети выходят во двор с планшетами, телефонами. Они все в этом кибер-кибер-кибер… Если мы не примем меры по развитию уличных видов спорта, то столкнемся с большими проблемами», — сказала Исинбаева.

По ее словам, если ребенок знает, что такое спорт, из своего мобильного телефона, то он не станет олимпийским чемпионом. «У нас растут торговые центры, рестораны, но нет спорта. Вот это реальная проблема. Хотела бы вас попросить, чтоб строили спортивные площадки», — добавила Исинбаева.

В декабре 2016 года Исинбаева была избрана председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Также 34-летняя спортсменка, завершившая карьеру минувшим летом, является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Эту должность она получила 18 августа.