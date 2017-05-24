«Калашников» опроверг сообщения о передаче ему «Уралвагонзавода»

Оружейный концерн «Калашников» опроверг появившиеся в СМИ сообщения о передаче ему корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ). Об этом в среду, 24 мая, ТАСС сообщила директор по внешним коммуникациям компании София Иванова.

«Эта информация не соответствует действительности, переговоры по этой теме не велись и не ведутся», — подчеркнула она.

Ранее в этот же день два источника на рынке сообщили изданию Znak.com, что госкорпорация «Ростех» может передать УВЗ концерну «Калашников».

В конце 2016 года находившиеся в федеральной собственности 100 процентов акций УВЗ были переданы в качестве имущественного взноса государства в «Ростех». Такое решение принял президент России Владимир Путин.

Концерн «Калашников» был сформирован в августе 2013 года на базе НПО «Ижмаш», находившегося в тяжелом финансовом положении. В ходе создания концерна госкорпорация «Ростех» сохранила за собой 51 процент акций, а 49 процентов были проданы двум частным инвесторам: Андрею Бокареву («Трансмашхолдинг», «Аэроэкспресс») и Алексею Криворучко («Аэроэкспресс»). Криворучко также получил пост генерального директора концерна.

УВЗ — один из крупнейших производителей танков в мире, на его долю приходится около 60 процентов общего числа выпущенных машин. Корпорация является разработчиком новейшего российского танка «Армата». Предприятия УВЗ также выпускают спецтехнику и железнодорожные грузовые вагоны.