Появились два трейлера нового «Человека-паука»

Видео: Sony Pictures Entertainment / YouTube

Кинокомпания Sony выпустила сразу два трейлера супергеройского боевика «Человек-паук: Возвращение домой». Ролики опубликованы на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment в среду, 24 мая.

Видео: Sony Pictures Entertainment / YouTube

Фильм рассказывает о судьбе Питера Паркера (Том Холланд), прибывшего в Нью-Йорк после событий ленты «Первый мститель: Противостояние» (вышла в 2016 году). «Человек-паук: Возвращение домой» станет вторым перезапуском франшизы о супергерое. Предыдущая лента, «Новый Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом в главной роли, вышла в 2012 году.

Режиссером картины выступил Джон Уоттс («Полицейская тачка»). Премьера состоится 6 июля. В фильме также снялись Майкл Китон, Дональд Гловер и Роберт Дауни-младший.