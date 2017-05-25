Подмосковный губернатор дождался «Гждуна»

Художники объединения «Гжель» подарили губернатору Московской области Андрею Воробьеву статуэтку Ждуна. Об этом сообщает телеканал «360» в четверг, 25 мая.

Фигурку интернет-персонажа главе региона передали во время прямой линии в эфире телеканала. Воробьев поблагодарил создателей статуэтки.

В конце апреля Воробьев признался, что ему понравился подмосковный «Гждун». «Я тоже хочу его приобрести, или вы мне его пошлете, и я обязательно поставлю его у себя на столе», — сказал он.

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Авторы изобразили Ждуна в переднике и с чайником в руках. Статуэтка расписана традиционной народной росписью гжель.

Ждуном в русскоязычном сегменте интернета называют скульптуру Homunculus Loxodontus, созданную голландской художницей Маргрит ван Брифорт. В виде гибрида слона и насекомого она изобразила универсального «компаньона» для пациентов, ожидающих приема у врача.