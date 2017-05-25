В Минфине назвали несправедливым начисление акцизов импортерам вин задним числом

В Минфине назвали несправедливой идею ретроспективного доначисления акцизов российским импортерам вин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве уточнили, что речь идет о винах с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).

Сейчас Минфин готовит предложения по изменениям налогового законодательства, которые позволят избежать начисления акциза задним числом. Принятие их ожидается в весеннюю сессию.

25 мая замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Тимур Максимов заявил, что ведомство планирует выставить требования импортерам вин об уплате недоимок по акцизам в ближайшие несколько месяцев.

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Ранее в мае Минфин отменил пониженные акцизы для импортеров так называемых защищенных вин. Позже ведомство опубликовало разъяснения, где отмечалось, что пониженная ставка акциза действует только на российские вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения, но не на импортные вина.

Ставка акциза на вино в России с 1 января 2016 года составляла 9 рублей на литр, на игристое вино — 26 рублей за литр, а на вино и шампанское с ЗГУ и ЗНМП — 5 рублей и 13 рублей за литр соответственно. С 1 января 2017 года ставка акциза на тихие вина была повышена до 18 рублей, на игристые вина — до 36 рублей на литр. При этом на вино с ЗГУ и ЗНМП сохранилась прошлогодняя ставка 5 рублей, а на такие же игристые вина — повышена до 14 рублей за литр.

Импорт столового вина в Россию по итогам 2016 года вырос на 4,5 процента.