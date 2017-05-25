В Киевской области местные жители заблокировали грузовики с мусором из Львова

Видео: Поліція Київщини / YouTube

Жители украинского села Бузовая (Киевская область) заблокировали грузовики с мусором из Львова. Видео инцидента опубликовала в четверг, 25 мая, пресс-служба регионального управления полиции.

На записи запечатлены местные жители, перекрывшие на автомобилях дорогу двум большегрузам, за которыми видны горы мусора. Как отметили в полиции, прибывшие на вызов полицейские отправили грузовики на штрафстоянку. Уголовное дело заведено по статье «Загрязнение или порча земель».

Мусор из Львова регулярно нелегально вывозят в другие регионы Украины, так как в окрестностях города нет действующих свалок. В марте львовский мэр Андрей Садовой признал, что городским коммунальным службам некуда вывозить отходы.