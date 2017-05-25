Генсек НАТО объявил о вступлении альянса в коалицию по борьбе с ИГ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на проходящем в Брюсселе саммите альянса заявил журналистам, что лидеры стран-членов организации приняли решение о вступлении НАТО в коалицию по борьбе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство» (ИГ). Об этом в четверг, 25 мая, сообщает РИА Новости.

«Мы решили расширить нашу поддержку глобальной коалиции по разгрому ИГ. Наша система ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) будет улучшать управление воздушным движением для коалиции, и целый ряд членов НАТО заявили о выделении средств по дозаправке в воздухе этих систем ДРЛО», — отметил Столтенберг.

Материалы по теме Маэстро, урежьте марш Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр

«Мы договорились, что НАТО станет полным членом коалиции с участием всех 28 стран-членов. Членство в коалиции не означает, что мы будем участвовать в боевых действиях», — уточнил генсек альянса.

Кроме того, Столтенберг объявил о создании ячейки по антитеррористической разведке в разведывательном подразделении альянса, что, по его словам, «улучшит обмен информацией между членами НАТО, включая угрозы, исходящие от иностранных боевиков».