Президент Португалии нарушил протокол саммита НАТО

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза нарушил протокол саммита Североатлантического альянса, прибыв на встречу последним из лидеров, хотя им должен был стать президент США Дональд Трамп, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на RTBF.

«Португальский лидер отвлек внимание на себя, приехав с небольшим опозданием», — отмечает RTBF.

При этом сам хозяин Белого дома также оказался в неловкой ситуации во время саммита. В ходе осмотра новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе он отодвинул вставшего перед ним премьер-министра Черногории Душко Марковича. Видео инцидента выложил в Twitter журналист CNBC Стив Копак.

Американский лидер резко оттеснил Марковича, чтобы оказаться рядом с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Затем он поправил пиджак и перекинулся парой фраз с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Саммит НАТО проходит в Брюсселе 25 мая.