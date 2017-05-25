Финансы
 

Орешкин отверг возможность нового кризиса в России из-за цен на нефть

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Максим Орешкин
Максим Орешкин

Министр экономического развития Максим Орешкин не ожидает повторения в России кризисов по модели 2008 и 2014 годов из-за возможных колебаний цен на нефть, сообщает РИА Новости. По его словам, не допустить повторения этих событий поможет механизм покупки-продажи валюты Минфином.

«Как нам кажется, эта уже выстроенная во многом конструкция как раз будет залогом того, что повторений событий 2014 года, 2008 года, когда экономика сначала вслед за ростом цен на нефть резко двигалась в одну сторону, потом возвращалась в другую сторону, уже не будет», — сказал он.

В феврале 2017 года Банк России от лица Минфина начал покупать валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов сверх заложенной в бюджете цены на нефть в 40 долларов за баррель. В случае снижения цены ниже данной отметки Минфин может начать продажу валюты.

В середине апреля премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о планах обсудить с членами правительства возможность модификации бюджетного правила в связи с тем, что текущие цены на нефть превышают заложенные в бюджете на 2017-2019 годы 40 долларов за баррель.

Предложение повысить цену отсечения до 45 долларов за баррель озвучивал, к примеру, глава ЦСР и бывший руководитель министерства финансов Алексей Кудрин в апреле. «Мы говорим — давайте жить при 40 долларах, а я считаю, что можно сделать более компромиссный шаг — 45 долларов за баррель», — отмечал он.

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