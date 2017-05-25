На летней террасе «Балчуг Кемпински Москва» предложат окрошку и гаспачо

Отель «Балчуг Кемпински Москва» представил новое меню, созданное шеф-поваром гостиницы Максимом Максаковым к открытию летней террасы кафе «Кранцлер». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила пресс-служба отеля.

В качестве закуски гостям предложат тартары из говядины, тунца и лосося, заказать которые можно отдельно или в виде дегустационного сета, а также салат из арбуза с рассольным сыром, травами и лимонной заправкой и органический салат с бурратой. В меню входят охлажденные супы: огуречный суп с мясом дальневосточного краба, гаспачо с запеченным персиком и черными томатами и традиционная окрошка на квасе или на кефире. В качестве основных представлены блюда на гриле: филе говядины, стейк «Рибай» и кебаб из баранины. Также можно заказать ризотто с крабовым мясом, домашнюю пиццу из печи, бургеры, лингвини с морепродуктами.

В меню напитков включены лимонады, холодный чай и карибский холодный кофе, коллекция вин по бокалам, крафтовое пиво, сангрия на основе красного, белого или игристого вина и десерт-коктейли с мороженым на основе водки.

Отель «Балчуг Кемпински» располагается в историческом центре Москвы, напротив Кремля, Красной площади и собора Василия Блаженного. В отеле 227 номеров, в том числе дизайнерские сьюты и панорамные люксы. Кроме того в отеле расположены 12 банкетных залов и фитнес-центр с бассейном, тренажерным салом и салоном красоты.

