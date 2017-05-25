В Словении появилось первое в мире цифровое надгробье

Первый в мире цифровой надгробный памятник появился на кладбище города Марибор (Словения). О новинке рассказывает The Daily Mail.

Судя по фото на страницах издания, необычное надгробие установлено на могиле человека по имени Янез Млакар (Janez Mlakar), скончавшегося в 2000 году.

Памятник снабжен 48-дюймовым экраном, который может показывать фото, видео и другой контент, загруженный заказчиком. По словам главы компании-производителя Bioenergija Сасо Радовановица (Saso Radovanovic), это может быть хоть целый роман. Если рядом никого нет, на мониторе показывается только имя покойного и даты рождения и смерти. Когда датчики фиксируют появление посетителя, включается трансляция. Такая схема позволяет рационально тратить энергию.

Проект интерактивного надгробия был разработан при содействии профессора Мариборского университета Милана Зормана (Milan Zorman). По его словам, сейчас создается приложение для смартфонов, которое будет взаимодействовать с памятниками. В частности, оно позволит прослушивать записанный на них контент через наушники, чтобы не шуметь на кладбище.

Стоимость новинки — около трех тысяч евро. По словам Радовановица, компания уже получила заказы на несколько экземпляров. Продаются ли такие памятники за пределами Словении — неизвестно.

