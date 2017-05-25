Девушки рассказали о проблемах с прозрачными топами

Оливия Скюс (Olivia Skuce) из Северной Ирландии поделилась в Twitter проблемой: она заказала в интернете прозрачный топ с узкой горловиной, и не смогла пролезть в нее головой. Выяснилось, что с такой ситуацией сталкивались многие. Знакомые с проблемой микроблогеры начали размещать похожие снимки.

Оригинальный твит Скюс приобрел вирусный эффект. «Оливия, это глобальная проблема», — обратилась к ней одна из пользовательниц.

«Аналогично».

Девушки жертвовали своим внешним видом, пытаясь влезть в горловину.

Наблюдавшие за флешмобом со стороны признавались, что акция подняла им настроение.

Сам топ, ставший предметом насмешек, на сайте уже не продается. По словам Скюс, после публикации с ней связались представители компании и предложили вернуть деньги за товар.