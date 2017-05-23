Девушки начали клеить черную изоленту в неожиданные места

Сотни пользовательниц социальных детей попытались повторить творения дизайнера Джоэла Альвареза, который художественно оклеивает моделей черной изолентой. Свое творчество они размещают в Instagram под хештегами #bodytape и #blacktape.
Девушки закрывают изолентой интимные части и пытаются создавать на своем теле рисунки. Иногда они делают это самостоятельно в домашних условиях, а порой при поддержке помощников. Прием взяли на заметку фотографы, которые теперь предлагают моделям позировать, исключительно прикрывшись темным скотчем.
Законодатель тренда Альварез уже несколько лет создает образы исключительно с помощью изоленты разных оттенков. Его любимыми цветами остаются черный, золотой и серебристый.
Альварез запустил собственный проект по оклейке моделей The black tape project. Результаты он публикует в Instagram. На страничку дизайнера подписаны больше 200 тысяч человек.