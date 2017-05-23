Девушки начали клеить черную изоленту в неожиданные места

Сотни пользовательниц социальных детей попытались повторить творения дизайнера Джоэла Альвареза, который художественно оклеивает моделей черной изолентой. Свое творчество они размещают в Instagram под хештегами #bodytape и #blacktape.

Девушки закрывают изолентой интимные части и пытаются создавать на своем теле рисунки. Иногда они делают это самостоятельно в домашних условиях, а порой при поддержке помощников. Прием взяли на заметку фотографы, которые теперь предлагают моделям позировать, исключительно прикрывшись темным скотчем.

#bodytape 😢 perdí esos taconeeeesss 😩 A post shared by Sofia Beltran💋 (@soffbb) on Apr 12, 2017 at 4:13pm PDT

@elliscooperofficial By @thekingoftape A post shared by Tape art & alternative fashion (@blacktapeproject) on Dec 18, 2015 at 7:38pm PST

Законодатель тренда Альварез уже несколько лет создает образы исключительно с помощью изоленты разных оттенков. Его любимыми цветами остаются черный, золотой и серебристый.

Alicia #BlackTapeProject #art #tape #tapeart #bodytape #thekingoftape A post shared by Tape art & alternative fashion (@blacktapeproject) on Mar 18, 2017 at 7:30pm PDT

Альварез запустил собственный проект по оклейке моделей The black tape project. Результаты он публикует в Instagram. На страничку дизайнера подписаны больше 200 тысяч человек.