В Подмосковье модернизируют систему контроля за транспортом

Систему контроля транспортных услуг модернизируют в Подмосковье в рамках контракта между правительством Московской области и АО «Группа Т-1». Об этом сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в четверг, 25 мая.

В рамках соглашения компания инвестирует собственные средства в развитие и усовершенствование региональной навигационно-информационной системы (РНИС МО). Объемы финансирования не уточняются.

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В пресс-службе министерства отмечают, что модернизация системы позволит автоматически контролировать работу транспорта, включая школьные автобусы и спецтранспорт коммунальных служб. Впоследствии ведомство планирует создать на базе новой РНИС МО мобильное приложение, которое позволит пассажирам отслеживать время прибытия транспорта.

В конце апреля стало известно, что в Москве с мая усилят контроль за автомобилями без номеров или с нечитаемыми номерами.