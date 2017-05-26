Микроволновку превратили в игровую приставку

Блогер Колин Ферз (Colin Furze), создал игровую приставку из микроволновки. В ролике, опубликованном на его YouTube-канале, он демонстрирует, что PLAY-O-WAVE способна одновременно запускать игры и разогревать еду. В дверцу микроволновки изобретатель встроил экран, а вместо кнопок выбора режима разогрева установлены RCA-порты.

Колин Ферз — видеоблогер, сантехник, каскадер и изобретатель из Стамфорда. Известен в интернете благодаря своим оригинальным творениям, среди которых детская коляска на турбореактивной тяге или же шестиметровая клетка для создания огненного торнадо. Его канал имеет более 4,6 миллионов подписчиков.