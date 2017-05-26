На фасаде «Украины» показали советские барельефы и олимпийского Мишку

В Москве в честь 60-летнего юбилея гостиницы «Украина» на фасаде здания устроили лазерное 3D-шоу. Видео мероприятия было опубликовано на канале YouTube «Свежак».

С помощью световых лучей отелю на Кутузовском проспекте придавали различные очертания, например, воссоздавали архитектурные элементы в стиле ар-деко. Строение также превращали в готический собор и дворец в стиле классицизма.

Кроме того, на фасаде здания создали виртуальные советские барельефы и знаменитый памятник «Рабочий и колхозница». Завершилось шоу демонстрацией олимпийского Мишки — талисмана Олимпиады 1980 года, проходившей в Москве.

Гостиница «Украина» была открыта в 1957 году. Ее общая площадь составляет более 88 тысяч квадратных метров, высота — 206 метров. Современное официальное название объекта размещения — Radisson Royal Hotel.

