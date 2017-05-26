Глава Disney счел надувательством похищение хакерами фильма

Глава Walt Disney Боб Айгер заявил, что угроза хакеров опубликовать в сети украденный фильм киностудии, который еще не вышел на экраны, оказалась блефом. Его слова передает Yahoo Finance.

«Насколько нам известно, нас не взламывали», — подчеркнул Айгер.

Руководитель Disney подтвердил, что получал уведомление о краже фильма и угрозы его распространения. «Мы решили отнестись к этому со всей серьезностью, но не выполнять требования шантажировавшего нас человека», — отметил он.

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О попытках вымогательства денег у компании стало известно 16 мая. Тогда Айгер рассказал, что злоумышленники потребовали у Disney крупную сумму денег. Они пригрозили, что в случае неповиновения выложат в интернет сначала первые пять минут ленты, название которой не раскрывалось, а затем будут публиковать в открытом доступе 20-минутные части.

Киностудия отказалась платить выкуп за фильм и обратилась за помощью в Федеральное бюро расследований США.