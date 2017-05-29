Из-за остановки аэроэкспрессов пассажирам пришлось ехать до Внуково на попутках

Пассажирам аэроэкспресса до Внуково, остановившегося из-за упавшего на пути дерева, пришлось добираться в аэропорт на попутках. Об этом «Ленте.ру» рассказал очевидец.

«Люди с чемоданами в руках под дождем останавливают машины на шоссе неподалеку от платформы "Лесной городок", — отметил он. — На дороге из-за этого начал образовываться затор».

Другие пассажиры, которых сообщение об отмене поездов застало на вокзале, ждут организации трансфера на автобусах.

Ранее в интернете появилась видеозапись с места падения дерева на железнодорожную ветку. Инцидент, по данным пресс-службы МЖД, произошел в 14:45 мск из-за ураганного ветра на перегоне между Лесным городком и Внуково в Московской области. Бригады железнодорожников пытаются ликвидировать последствия аварии. О сроках возобновления движения аэроэкспрессов пока не сообщается.

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В понедельник, 29 мая, над Москвой прошел ураган, жертвами которого, по данным источника в экстренных службах, стали семеро человек. Штормовой ветер повалил деревья, оторвал листы кровли жилых домов, повредил автомобили во многих округах города. Стихия привела к затруднениям дорожного движения в центре города, аварии на Филевской линии метро, последствия которой уже устранены.

Одно из упавших деревьев перегородило выезд из подмосковной резиденции председателя правительства России Дмитрия Медведева. Ураганный ветер разрушил пирамиду, стоявшую с 1999 года на Новорижском шоссе, передает телеканал РЕН ТВ.