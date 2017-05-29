Объявлены финалисты премии «Большая книга»

В Москве объявили шорт-лист литературной премии «Большая книга». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 29 мая.

В короткий список вошли девять писателей:

Игорь Малышев. «Номах»

Лев Данилкин. «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»

Виктор Пелевин. «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами»

Алексей Слаповский. «Неизвестность»

Сергей Самсонов. «Соколиный рубеж»

Шамиль Идиатуллин. «Город Брежнев»

Михаил Гиголашвили. «Тайный год»

Сергей Шаргунов. «Катаев: "Погоня за вечной весной"»

Андрей Рубанов. «Патриот»

Объявление финалистов прошло в столичном ГУМе. Лауреаты премии будут названы до 30 ноября.

«Большая книга» — крупнейшая российская национальная премия, вторая по величине литературная награда в мире по размеру призового фонда после Нобелевской премии. Учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности».

Денежное содержание первой премии составляет три миллиона рублей, второй — 1,5 миллиона, третьей — один миллион.

