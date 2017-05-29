Объявлены финалисты премии «Большая книга»

В Москве объявили шорт-лист литературной премии «Большая книга». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 29 мая.
В короткий список вошли девять писателей:
Игорь Малышев. «Номах»
Лев Данилкин. «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»
Виктор Пелевин. «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами»
Алексей Слаповский. «Неизвестность»
Сергей Самсонов. «Соколиный рубеж»
Шамиль Идиатуллин. «Город Брежнев»
Михаил Гиголашвили. «Тайный год»
Сергей Шаргунов. «Катаев: "Погоня за вечной весной"»
Андрей Рубанов. «Патриот»
Объявление финалистов прошло в столичном ГУМе. Лауреаты премии будут названы до 30 ноября.
«Большая книга» — крупнейшая российская национальная премия, вторая по величине литературная награда в мире по размеру призового фонда после Нобелевской премии. Учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности».
Денежное содержание первой премии составляет три миллиона рублей, второй — 1,5 миллиона, третьей — один миллион.