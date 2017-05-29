Совбез констатировал ликвидацию дефицита продовольствия в условиях санкций

Производство в России основной сельскохозяйственной продукции в условиях санкций стабилизировалось, дефицита продовольствия нет. Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин, передает РИА Новости. По его словам, дефицит ликвидирован за счет развития таких приоритетных направлений как животноводство, свиноводство, семеноводство и племенное хозяйство.

Он добавил, что продовольственная безопасность остается ниже пороговых значений только по доле отечественной продукции животноводства, по молоку, молочным продуктам и по пищевой соли.

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По итогам 2016 года Россия стала крупнейшим поставщиком зерновых культур на мировой рынок. Из выращенных 119 миллионов тонн зерна на экспорт ушло 34 миллиона тонн. Также из-за выросшего отечественного производства свинины и курятины отпала необходимость в импорте этих товаров. В целом, продукция агропромышленного комплекса стала в стране второй основной экспортной статьей после нефти и газа.

В начале февраля в Минсельхозе сообщили, что за время действия продовольственного эмбарго отечественные сельхозпроизводители заместили импортную продукцию почти на четыре миллиарда долларов.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, установили ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответа 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз некоторых продуктов из этих стран. Оно действует до 31 декабря 2017 года и может быть продлено.