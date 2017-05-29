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UNOde50 повесит женщинам на уши стрекоз

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Испанская марка UNOde50 представил подборку украшений, вдохновленную архитектурой каталонского архитектора Антонио Гауди. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 29 мая.

Линейка отличается необычням дизайном и плавнями линиями, некоторые модели декорированы цветной мозаикой. Среди новинок — подвески, напоминающие стрекоз, и роговые бусины.

Бренд UNOde50 основан в Испании в конце 90-х годов. Название переводится с испанского как «один из пятидесяти» — первоначально все изделия выпускались эксклюзивными сериями по 50 экземпляров, но со временем тиражи увеличились. Специализируется на производстве бижутерии из кожи с металлическими деталями с золотым либо серебряным покрытием и цветными кристаллами.

Антонио Гауди — испанский и каталонский архитектор, большинство его проектов возведено в Барселоне: Дворец Гуэля, Дом Мила, Дом Бальо и другие.

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