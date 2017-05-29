Осужденный за госизмену ученый Лапыгин попросил о помиловании

Бывший начальник центра исследования аэрогазодинамики Центрального НИИ машиностроения (ЦНИИмаш) 76-летний Владимир Лапыгин, осужденный за госизмену, подал прошение о помиловании. Об этом сообщил «Интерфакс» его адвокат Василий Процык в понедельник, 29 мая.

«В марте мой подзащитный подал прошение о помиловании. Ответа пока нет», — сказал защитник. По его словам, Лапыгин отбывает наказание в колонии в Тульской области.

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23 сентября 2016 года сообщалось о приговоре Мосгорсуда, который признал ученого виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Лапыгину было назначено наказание ниже низшего предела, предусмотренного данной статьей. За госизмену грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы.

Лапыгин был задержан в мае 2015 года и по решению Лефортовского суда Москвы помещен под домашний арест на период расследования дела. Свою вину Лапыгин не признает. Уголовное дело было засекречено, детали обвинения не раскрывались. По информации источника «Интерфакса», Лапыгину инкриминировалось сотрудничество с одной из азиатских стран.

Владимир Лапыгин много лет трудился в ЦНИИмаш, который является головным институтом «Роскосмоса». Также он преподавал на кафедре «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов» в МГТУ имени Баумана.