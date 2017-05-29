Столичного ювелира заподозрили в сдаче украшений в ломбард вместо ремонта

Московские полицейские задержали 53-летнего мастера-приемщика ювелирных изделий по подозрению в том, что он сдавал украшения в ломбард вместо ремонта. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«В дежурную часть полиции обратилась 72-летняя пенсионерка. Со слов заявительницы, в магазин в проезде Стратонавтов она сдала в ремонт различные ювелирные изделия. Когда пришло время получать украшения назад, ей ничего не вернули», — говорится в сообщении.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого — 53-летнего мужчину, работавшего мастером-приемщиком ювелирных изделий. Он признался, что украшения, которые ему приносили в ремонт, он сдавал в ломбард без последующего выкупа. По версии следствия, на счету злоумышленника 25 подобных эпизодов, сумма ущерба от которых составила около 750 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

29 июля 2016 года полицейские задержали на востоке Москвы ювелира, у которого в помещении мастерской и в дачном доме была обнаружена партия огнестрельного оружия.