Дэвид Линч опроверг сообщения об уходе из кино

Американский режиссер Дэвид Линч заявил, что не собирается уходить из кино. Его слова передает портал Vulture.

«Мои слова были неверно истолкованы. Я не утверждал, что уйду из кинематографа. Никто попросту не знает, что произойдет в будущем», — отметил Линч.

5 мая режиссер посетовал на то, что мир кинематографа сильно изменился: «Многие отличные фильмы не очень хорошо проходят в прокате, а те, что, наоборот, становятся успешными, я бы снимать не стал». Он сообщил, что вышедшая в 2006 году «Внутренняя империя» станет его последним фильмом.

Премьера свежего проекта Линча — третьего сезона сериала «Твин Пикс» — состоялась 21 мая в эфире телеканала Showtime. Новая часть вышла после 25-летнего перерыва. Первые эпизоды также показали на Каннском фестивале — их встретили продолжительными овациями.

Линч наиболее известен такими фильмами, как «Малхолланд-Драйв», «Синий бархат», «Человек-слон», «Шоссе в никуда», «Твин Пикс: Огонь, иди со мной».