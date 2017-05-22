Критики положительно оценили новый сезон «Твин Пикс»

В США прошла премьера нового сезона сериала «Твин Пикс». Два первых эпизода были показаны в эфире телеканала Showtime вечером в воскресенье, 21 мая.

Критики положительно оценили третий сезон шоу американского режиссера Дэвида Линча.

«Сериал сохранил способность превращать телевизор в опасный портал, из которого в любой момент может вырваться нечто ужасающее или чудесное», — отмечает Джеймс Понивозик в рецензии для The New York Times.

Он также подчеркивает, что две серии оказались цельным и неразрывным произведением, чего, по его мнению, стоит ждать и от всего сезона.

«Кстати, не называйте это третьим сезоном. Создатели, Дэвид Линч и Марк Фрост, задумали его как единую 18-часовую работу, и первые две "части", как их называет Showtime, не выглядят отдельными эпизодами», — пишет Понивозик.

С ним соглашается критик The Hollywood Reporter Дэниэл Финберг. «Не было различимой границы между сериями, и если бы не начались финальные титры, второй час мог бы, вероятно, с легкостью перетечь в третий. Это не эпизодическое шоу. Это что-то другое», — заявляет он.

Третий сезон будет состоять из 18 эпизодов.

В России первые две серии покажут в понедельник, 22 мая.