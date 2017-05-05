Дэвид Линч заявил об уходе из кино

Режиссер Дэвид Линч заявил о своем разочаровании в современной киноиндустрии и подтвердил, что вышедшая в 2006 году «Внутренняя империя» останется его последним полнометражным фильмом. Об этом сообщает в пятницу, 5 мая, The Sydney Morning Herald.

«Все слишком изменилось. Многие отличные фильмы не очень хорошо проходят в прокате, а те, что наоборот, становятся успешными, я бы снимать не стал», — объяснил Линч.

На вопрос, останется ли «Внутренняя империя» его последним фильмом, режиссер ответил: «Да, останется».

При этом Линч снял в качестве режиссера новый сезон сериала «Твин Пикс», возрожденного после 25-летней паузы. Премьера новых серий проекта пройдет на Каннском фестивале, а 21 мая они впервые выйдут в эфир телеканала Showtime.

Дэвид Линч четыре раза номинировался на премию «Оскар», а в 1990 году выиграл «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за фильм «Дикие сердцем». Он также известен такими фильмами, как «Малхолланд-Драйв», «Синий бархат», «Человек-слон», «Шоссе в никуда», «Твин Пикс: Огонь, иди со мной».