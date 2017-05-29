«МегаФон» предложил клиентам уникальный тариф «Включайся!»

Федеральный оператор мобильной связи «МегаФон» создал линейку тарифных планов «Включайся!» для нового поколения цифровых пользователей. С этой целью был проведен анализа больших данных, на основании которого учтены ожидания конкретного клиента. Теперь каждый может выбрать наиболее подходящий его интересам тарифный план и платить только за те услуги, которые необходимы. Об этом говорится в сообщении компании.

В настоящее время более 60 процентов новых подключений «МегаФона» приходится на цифровых абонентов. Они активно используют мобильный интернет для общения в социальных сетях, мессенджерах, просмотра видео и приложений, прослушивания музыки и совершают мобильные платежи.

Сегодня такие клиенты — треть абонентской базы «МегаФона», а уже в ближайшем будущем их будет большинство. Причем более 25 процентов владельцев смартфонов выходят в интернет при помощи сети 4G.

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До сегодняшнего дня абоненты компании могли выбирать среди предложений операторов только тарифы с пропорциональным увеличением всех услуг внутри пакета: чем выше абонентская плата, тем больше объем включенных минут, SMS и интернет-трафика. Однако далеко не все, как правило, используют пакет услуг полностью.

«МегаФон» решил поменять правила: изменить отношение абонентов к сотовой связи и разработал тарифную линейка «Включайся!». Она для тех, кто больше не хочет подстраиваться под обстоятельства, кто не хочет оплачивать избыточные услуги. Например, в новой линейке абонентам доступны бесплатно и безлимитно основные мессенджеры.

В новой линейке семь тарифных планов. Теперь каждый абонент «МегаФона» может «включиться» в мир безграничных цифровых возможностей, выбрав наиболее подходящий лично для него набором приложений с безлимитным доступом.