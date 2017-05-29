Пятеро задержанных в Польше за драку россиян отпущены на свободу

Пятеро россиян в возрасте от 23 до 27 лет, задержанных в польском городе Сопот за драку, отпущены на свободу. Об этом сообщили в российском консульстве в Гданьске, передает в понедельник, 29 мая, ТАСС.

В настоящее время граждане России покинули территорию Польши и находятся в Калининградской области, рассказали в дипмиссии.

По словам генерального консула РФ в Польше Александра Карачевцева, молодые люди должны будут заплатить штраф. Отмечается, что среди оказавшихся под стражей россиян две девушки.

Драка произошла 26 мая. Помимо граждан России, были также задержаны четверо поляков.

Причина произошедшего не сообщается, известно только, что все участники потасовки были нетрезвыми. В их крови содержалось от одного до двух промилле алкоголя.