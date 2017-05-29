СМИ узнали о планах Белого дома перезапустить переговоры с Москвой по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о перезапуске переговоров с Россией по разрешению ситуации на Украине. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщила газета The Washington Post.

В материале указывается, что инициативу курирует госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который, по данным источников газеты, уже обсудил этот вопрос с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. «Идея Тиллерсона заключается в том, чтобы перезапустить тот тип мирных переговоров, в которых в 2016 году принимала участие администрация Обамы (бывшего президента США — прим. «Ленты.ру»), но с надеждой на то, что новые обстоятельства и персоналии дадут лучший результат», — пишет газета.

Издание также указывает, что Тиллерсон хочет назначить специального посланника от Госдепартамента для воплощения инициативы в жизнь. В частности, этот человек будет вести переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым.

В материале говорится, что расследование по «вмешательству правительства России в президентские выборы 2016 года» может «все усложнить». Американские конгрессмены настаивают на введении новых антиамериканских санкций, а законодатели от обеих партий очень скептически отнесутся к любой попытке Трампа заключить сделку с Москвой, отмечает издание.

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США, государства-члены Евросоюза, а также ряд других стран ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году, увязав их со вхождением в состав Российской Федерации Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Отмену рестриктивных мер западные страны увязывают с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы на Украине.

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта, а ответственность за выполнение соглашений лежит на киевских властях. Также в России подчеркивают, что процедура воссоединения с Крымом полностью соответствовала международным нормам.