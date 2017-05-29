ЕС на год продлил санкции против Сирии

Евросоюз продлил действие ограничительных мер против Сирии на год, до 1 июня 2018-го. Об этом говорится в понедельник, 29 мая, в заявлении Совета ЕС.

В документе отмечается, что Европейский союз добавил трех сирийских министров в список лиц, на которых налагаются санкции.

«В стратегии ЕС по Сирии установлено, что Евросоюз сохранит ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников до тех пор, пока продолжаются репрессии в отношении гражданского населения», — указывается в заявлении.

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Всего в черном списке фигурируют 240 человек и 67 организаций.

Санкции ЕС против Сирии вводились поэтапно с 2012 года, передает ТАСС. Они включают в себя запрет на импорт нефти из Сирии, поставки в страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку активов, эмбарго на торговлю технологиями.

9 мая санкции против Сирии на год продлил президент США Дональд Трамп. В американской администрации отметили, что Вашингтон осуждает жесткость и нарушение прав человека со стороны режима президента Сирии Башара Асада и призывает его прекратить насилие над сирийским народом.

Соединенные Штаты впервые ввели санкции против Сирии в мае 2004 года «как ответ на необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США».