«Очарованный странник» с ветеранами сел на мель в Нижегородской области

В Нижегородской области на мель сел теплоход «Очарованный странник», на борту которого находятся 200 человек. Об этом сообщается на сайте Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

ЧП с судном, следовавшим из Казани в Москву, произошло около полуночи на 1069 километре реки Волга в районе поселка Васильсурск. В результате происшествия никто не пострадал. По факту произошедшего начата проверка. Разлива нефтепродуктов, а также подтекания воды не зафиксировано.

По данным Татар-информ, на борту находятся 120 ветеранов Великой Отечественной войны, 20 кадетов и три работника социальной службы, а также 57 членов экипажа. На помощь теплоходу направлен буксир-толкач.

По предварительным данным, трехпалубный теплоход сошел с маршрута из-за тумана, сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры. Уточняется, что судно принадлежит компании «Волжские путешествия Плюс».

Ранее в мае следующий из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург теплоход сел на мель на реке Шексна в Вологодской области. В результате ЧП никто из находившихся на борту 166 человек не пострадал. Позднее судно было снято с мели.