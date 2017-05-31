Путин пожалел разревевшегося на приеме в Кремле ребенка

Трехлетний мальчик разревелся на торжественном приеме в Кремле, в ходе которого президент России Владимир Путин вручил многодетным семьям ордена «Родительская слава». Видео в среду, 31 мая, публикует RT.

Инцидент произошел в тот момент, когда глава государства на сцене вручал награды и фотографировался с семейством Стригалевых. Младший из 10 детей начал плакать, а попытки старшей сестры успокоить его не увенчались успехом. После этого мама взяла ребенка на руки, а Путин погладил его по шее. Несмотря на это, мальчик не успокоился.