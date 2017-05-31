В Госдуме предложили выплатить крымчанам советские долги

Депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия») предложил выплатить жителям Крыма и Севастополя долги по вкладам и государственным ценным бумагам, оставшиеся со времен СССР. Соответствующий законопроект он планирует внести на рассмотрение нижней палаты парламента, пишет RT в среду, 31 мая.

«У них должна быть возможность получить компенсацию, например, подтвердив наличие сберкнижки в отделении Сбербанка или другого уполномоченного банка, поскольку подразделений Сбербанка в Крыму нет», — объяснил свою инициативу Белик, представляющий в Думе Севастополь.

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По мнению парламентария, выплата долгов по советским депозитам и ценным бумагам позволит поддержать население, которое находится «в непростом социальном положении». Он пояснил, что закон о компенсациях уже есть, однако на жителей тогда еще украинского Крыма его действие не распространялось (полуостров вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году — прим. «Ленты.ру»).

Пакет поправок, который включит крымчан в категорию получателей долгов, сейчас находится на рассмотрении федерального правительства и экспертного совета Думы, добавил Белик.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении RT, объем вкладов, которые жители полуострова разместили в Сбербанке до 1992 года, оценивается более чем в 3,5 миллиарда советских рублей. По замыслу законодателя, выплаты по ним будут производится до 2022 года, ежегодно они составят около 600 миллионов рублей.

В бюджет на трехлетний период до 2019 года на компенсации по вкладам и сертификатам Сбербанка СССР и другим казначейским обязательствам СССР заложено 16,5 миллиарда. Отделения российского Сбербанка начали выплачивать их в 2008 году.