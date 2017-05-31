Индекс ММВБ упал до минимума с июля 2016 года

Основной индикатор российского фондового рынка, биржевой индекс ММВБ в течение торговой сессии 31 мая упал до минимума с июля 2016 года, опустившись ниже 1900 пунктов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 17:20 мск ММВБ снизился на 1,8 процента и составил 1887,86 пункта. Последний раз ММВБ опускался ниже уровня в 1900 пунктов 20 июля прошлого года — тогда дневной минимум был зафиксирован на отметке 1896 пунктов.

Материалы по теме Объединяй и властвуй Начнет ли ЦБ жестко контролировать кредиты граждан

Основные российские биржевые индексы снижаются на фоне укрепления доллара и падения нефтяных котировок. Курс американской валюты достиг 56,87 рубля, в начале торгов он составлял 56,70 рубля. В 17:40 мск фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,18 процента по сравнению с предыдущим закрытием, до 50,60 доллара за баррель. Американская нефть WTI торгуется на уровне 48,05 доллара за баррель.

После продления 25 мая соглашения об ограничении добычи нефти на девять месяцев цены на сырье рухнули на четыре процента. Инвесторы разочарованы тем, что ОПЕК и присоединившиеся страны не решились на более масштабное снижение производства.