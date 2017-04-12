Индекс ММВБ упал до минимума в 2017 году

Биржевой индекс ММВБ в течение торговой сессии 12 апреля упал до отметки 1960,82 пункта — минимальное значение с начала 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Более чем за четыре месяца индекс ММВБ снизился примерно на 12 процентов.

Индекс РТС при этом упал до 1084,25 пункта, с начала 2017 года он опустился на шесть процентов.

Основные российские биржевые индексы снижаются на фоне укрепления доллара. Курс американской валюты достиг 57,07 рубля, в начале торгов он составлял 56,70 рубля.

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Ранее 12 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что дополнительные нефтяные доходы могут спровоцировать рост инфляции выше запланированных четырех процентов, если их направить на увеличение бюджетных расходов.

7 апреля зампред правительства Аркадий Дворкович отметил, что мировые цены на нефть после сокращения добычи Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и независимыми производителями пока находятся ниже уровня, который ожидали в России.