Jaquet Droz украсила часы ониксом и авантюрином

Швейцарская часовая компания Jaquet Droz представила четыре новые версии модели Grande Seconde Off-Centered. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Благодаря новому формату корпуса диаметром 39 миллиметров, эти часы подходят как мужчинам, так и женщинам. Циферблаты двух моделей выполнены мастерами Jaquet Droz вручную из минералов — оникса глубокого черного цвета и синего авантюрина с бриллиантами, инкрустированными по безелю.

Существуют также версии с посеребренным циферблатом и стрелками из вороненой стали и с циферблатом, выполненным в одной из фирменных техник — технике горячей эмали с текстурой цвета слоновой кости.

Заводная головка на смещена к метке «4 часа». На каждой модели выгравирован индивидуальный номер.

Компания Jaquet Droz основана часовщиком Пьером Жаке Дро в окрестностях швейцарского городка Ла Шо-де-Фон. В 1758 году он продемонстрировал свои часы в Испании, затем в Британии и Китае, и приобрел международную известность. Начиная с XVIII столетия бренд известен как создатель механизмов с усложнениями и движущихся фигур-автоматонов.