Автопилот Tesla назвали убийцей велосипедистов

Эксперт по робототехнике Хизер Найт (Heather Knight) изучила принцип работы автопилота электрокаров Tesla и пришла к заключению, что он может быть опасен для велосипедистов. Статью под названием «Обзор автопилота Tesla: Велосипедисты умрут» специалист опубликовала в своем блоге на Medium.

Найт пояснила, что целью ее поста изначально являлось желание поделиться первыми впечатлениями от системы. Однако в процессе использования автопилота она заметила, что машина ведет себя странно при приближении велосипедистов. По ее словам, Tesla не понимает, что перед ней человек, и воспринимает велосипед как маленький автомобиль.

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«Невозможность определить объект не говорит о том, что Tesla его не видит. Но, когда на кону человеческая жизнь, мы рекомендуем никогда не использовать автопилот Tesla возле велосипедистов», — заключила Найт.

Ученый положительно оценила остальные качества системы автономного вождения Tesla. По ее словам, машина отлично перестраивается из полосы в полосу без участия водителя, но порой слишком поздно заходит на поворот.

Tesla объявила о начале производства автомобилей с системой полного автопилота в конце октября 2016-го. На машину потребуется установить 8 камер с обзором 360 градусов, а также 12 ультразвуковых сенсоров и фронтальный радар. Подобным оборудованием уже оснащаются Model S и X. Отмечается, что внедрение новой системы позволит снизить затраты на транспортировку машин.