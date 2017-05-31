СМИ узнали об аресте замглавы Федерального казначейства России

Заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников и начальник управления информационных систем ведомства Сергей Павлов арестованы по подозрению в мошенничестве, пишет издание TAdviser со ссылкой на собственные источники. Эту информацию газете «Коммерсантъ» подтвердили трое собеседников.

Одновременно с чиновниками также были задержаны председатель совета директоров IT-компании «Сириус» и ее исполнительный директор Роман Павлов и Александр Литвинов. В Мосгорсуде подтвердили изданию, что 13 мая Хорошевский районный суд выдал постановления об аресте этих лиц, в настоящее время они находятся в СИЗО, а их адвокаты подали апелляции.

Источники газеты пояснили, что Роман Павлов — брат Сергея Павлова, а «Сириус» много лет выступает подрядчиком казначейства. Утверждается, что за последние годы компания получила не менее 195 миллиона рублей в рамках госконтрактов за поставки серверов и техническую поддержку.

Биографии Сергея Гуральникова и Сергея Павлова удалены с сайта Федерального казначейства, но страницы остаются доступными в кэше Google. TAdviser пишет, что с 15 мая 2017 года Сергей Гуральников находится «в отпуске с открытой датой», и на вопрос о связи неожиданного отпуска с возможным увольнением один из собеседников ответил, что, по его сведениям, «все гораздо хуже».

Одно из самых громких дел последнего времени — арест бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Министр был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. По версии следствия, чиновник потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в два миллиона долларов за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». В тот же день президент Владимир Путин уволил его с должности.