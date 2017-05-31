Вооруженный преступник открыл огонь в саудовской школе

Вооруженный огнестрельным оружием преступник открыл огонь в частной школк Kingdom School в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Independent.

«На территории Kingdom School сложилась опасная ситуация в 15:00. На месте работает полиция. Пожалуйста, избегайте посещения близлежащих кварталов», — приводит издание сообщение руководства учебного заведения.

Данных о пострадавших нет. Как отмечает издание, сейчас саудовские школы закрыты на летние каникулы, которые начались c наступлением священного для мусульман месяца Рамадан (вечером 26 мая).