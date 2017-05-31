Назарбаев первым купил изготовленные для казахстанцев золотые слитки

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев первым купил мерные золотые слитки, изготовленные монетным двором республики для населения. Об этом в среду 31 мая, сообщил председатель Национального банка страны Данияр Акишев, передает казахстанская редакция Sputnik.

«Сделанные из казахстанского сырья слитки представлены в четырех разновидностях — 10, 20, 50 и 100 граммов», — отметил глава Нацбанка. По его словам, мерные золотые бруски доступны гражданам республики для приобретения и продажи. Он уточнил, что на начальном этапе покупать и продавать слитки можно будет в банках четырех городов — Астаны, Алма-Аты, Усть-Каменогорска и Атырау.

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Акишев также сообщил, что сегодня ориентировочная стоимость слитков составляет 127 тысяч тенге (около 408 долларов) за 10 граммов, 254 тысяч тенге (около 816 долларов) за 20 граммов, 635 тысяч тенге (около 2 тысяч долларов) за 50 граммов и 1,27 миллиона тенге (около 4 тысяч долларов) за 100 граммов.

Он добавил, что 30 мая в одном из столичных отделений Народного банка на имя главы государства был выписан приходный кассовый ордер на приобретение всей линейки золотых слитков — от 10 до 100 граммов. «Надеюсь, что наши граждане последуют примеру президента и купят слитки, например, для сохранения сбережений», — заключил главный банкир страны.

В октябре 2015 года Назарбаев приобрел деревянные мечи на ярмарке в Астане. Прогуливаясь с группой сопровождавших его чиновников вдоль торговых рядов, глава государства подошел к одной из лавок с казахскими сувенирными изделиями и купил пару деревянных мечей за пять тысяч тенге каждый (около 1100 рублей).