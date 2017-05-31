Гройсман пригрозил довести министров до тахикардии за торможение евроинтеграции

Глава кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что министры несут персональную ответственность за невыполнение задач по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Об этом в среду, 31 мая, он сообщил на заседании правительства, передает «Гордон».

«Если "Пульс соглашения" (система для мониторинга выполнения задач по внедрению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС — прим. «Ленты.ру») будет показывать, что кто-то из вас и ваши министерства не выполняют задачи, то, если говорить медицинским термином, я вас буду доводить до тахикардии», — пообещал Гройсман. Он отметил, что это является персональной ответственностью министров, у каждого из которых свои задачи.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что «Пульс соглашения» — единая комплексная информационно-аналитическая система. «Система в открытом доступе даст нам возможность видеть следующее: статус и временные рамки выполнения задач по имплементации Соглашения, переводы актов законодательства ЕС на украинский язык и оценку результативности выполнения соглашения», — уточнила она.

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В марте сообщалось, что Украина полностью использовала беспошлинные квоты на экспорт в Европейский союз основных групп товаров в первом квартале 2017 года.

В конце 2016 года газета The New York Times писала, что за год после вступления Украины в зону свободной торговли с ЕС экономика страны понесла большие потери, в частности проблемы коснулись аграрного сектора. Основной ущерб наносят устанавливаемые Евросоюзом квоты на поставку продукции.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС было подписано в 2014 году. Согласно документу, Украина получила право без пошлин поставлять в ЕС 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот, а для других групп товаров были снижены ставки ввозных таможенных пошлин.