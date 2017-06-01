Полиция проверит данные о непристойных публикациях сотрудника

Столичная полиция проверяет своего сотрудника из-за непристойных публикаций в соцсетях. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает ТАСС.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказал агентству руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Александр Князев.

РЕН ТВ уточняет, что сотрудника зовут Иван Бобров, он постовой отдела МВД России по району Южное Тушино. На его странице «ВКонтакте» в разделе «Мировоззрение» указан неонацизм, а среди любимых книг числится «Моя борьба» Адольфа Гитлера (запрещена в России с 2010 года). Кроме того, согласно информации в профиле, он состоял в группах неонацистов, сатанистов и ультраправых футбольных хулиганов. Также, судя по сделанным РЕН ТВ скриншотам, на странице размещены картинки и видео порнографического содержания, фото оружия. Сейчас аккаунт полицейского удален.

Телеканал обратился в правоохранительные органы с просьбой дать оценку поведению сотрудника.

Отмечается, что в 2016 году Бобров был награжден за то, что задержал подозреваемую в незаконном хранении наркотиков. Как сообщает сайт ГУ МВД по Москве, в январе 2016 года он, рискуя жизнью, остановил автомобиль, в котором находилась девушка — владелица машины и еще два человека (они в итоге скрылись). Для этого Бобров запрыгнул на капот и, проехав на нем 2,5 километра, разбил лобовое стекло и заблокировал руль.