Названа лучшая «детская» авиакомпания России

Самой лучшей российской авиакомпанией для перелетов с детьми был признан «Аэрофлот». Об этом в четверг, 1 июня, сообщает пресс-служба туристического поисковика Aviasales.

Перевозчику присудили такое звание по результатам опроса порядка пяти тысяч пассажиров. Лучшую «детскую» авиакомпанию выбирали по семи критериям, в числе которых скидки на билеты для семейных туристов, наличие специальных мест и меню для юных пассажиров.

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Выяснилось, что «Аэрофлот» предоставляет все перечисленные услуги. На втором месте оказалась компания S7. Занять первую строчку ей помешало отсутствие подарков и люлек.

Среди зарубежных перевозчиков лидером в данной сфере оказался Emirates из ОАЭ. Наиболее подходящим для семейных путешествий иностранным лоукостером назвали малайзийского перевозчика Air Asia.

В мае стало известно, что «Аэрофлот» вошел в топ-20 крупнейших перевозчиков мира по версии Air Transport World. В апреле специалисты турсервиса TripAdvisor посчитали Emirates лучшей авиакомпанией на планете.