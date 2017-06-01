Дэвид Бекхэм начал рекламировать немецкие часы

Британский футболист Дэвид Бекхэм стал послом немецкой часовой марки Tudor и принял участие в рекламной кампании под названием Born to Dare. Видеоролик с ним опубликован на YouTube.

Марка показала самые популярные модели, среди них: новый хронограф Black Bay, а также модели Black Bay 41, Black Bay Stee и Black Black Steel and Gold.

Дэвид Бекхэм (David Robert Joseph Beckham) — британский футболист, выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также за сборную Англии, в которой был рекордсменом среди полевых игроков по числу матчей.

В начале 2017 года он представил коллекцию одежды, созданную в сотрудничестве с брендом Kent & Curwen. Спортсмен признался, что источником вдохновения для него стал 17-летний сын Бруклин.