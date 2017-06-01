Определена страна с самыми дешевыми авиаперелетами в мире

Малайзия оказалась страной с самыми дешевыми авиаперелетами в мире по версии туристического сервиса Kiwi.com. Об этом сообщается на сайте организации.

Средняя стоимость путешествия на внутренних и международных рейсах для Малайзии составила 4,18 доллара за 100 километров. На втором месте находится Болгария с результатом в 4,65 доллара.

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Индия замкнула тройку. Там 100 километров полета обойдутся пассажиру в 4,96 доллара. Четвертое место досталось Турции (6,28 доллара), пятое — Румынии (6,46 доллара).

Всего в рейтинг вошло 80 стран. Россия в нем заняла 14-е место с показателем в 7,6 доллара. Государством с наиболее дорогими рейсами стала Бельгия. В этой европейской стране за 100 километров полета придется отдать примерно 54,63 доллара.

Подобный рейтинг Kiwi.com презентует второй раз. В аналогичном списке, опубликованном в сентябре 2016 года, Россия вошла в тройку лидеров по дешевизне авиарейсов. Индия тогда возглавила перечень.