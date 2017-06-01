Руководитель «Хора Турецкого» рассказал о еврейских корнях российской эстрады

Руководитель музыкального коллектива «Хор Турецкого» Михаил Турецкий считает, что российская эстрада тесно связана с еврейской религиозной музыкой. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в «Российской газете», передает «Интерфакс» в четверг, 1 июня.

«Крамольную мысль скажу: практически всю советскую песенную классику и современную российскую эстраду зацементировала еврейская религиозная музыка», — отметил Турецкий. Он напомнил, что авторами популярных в СССР песен и маршей выступали такие поэты и композиторы, как братья Покрасс («Красная Армия всех сильней»), Исаак Дунаевский («Моя Москва»), Вениамин Баснер («С чего начинается Родина»), Ян Френкель («Журавли») и Оскар Фельцман («Ландыши»).

«Надеюсь, никого не обижу этим перечислением. Для меня важно понимать, откуда растут корни музыкальных традиций», — добавил музыкант.

Михаил Турецкий — основатель и продюсер арт-групп «Хор Турецкого» и SOPRANO. В 2010 году он получил звание народного артиста России.