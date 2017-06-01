Самая полная модель в мире снялась в нижнем белье

Самая полная в мире манекенщица Тесс Холлидей (Tess Holliday) сфотографировалась в нижнем белье и опубликовала этот кадр на своей странице в Instagram.

На фотографии она любуется прекрасным видом в Малибу (американский штат Калифорния). Публикация набрала более 67 тысяч лайков в соцсети.

Views ⛰🍑 #effyourbeautystandards A post shared by Plus Model • Mom • Feminist🌹 (@tessholliday) on May 29, 2017 at 1:28pm PDT

За обновлениями на странице Холлидей в Instagram следят более 1,4 миллиона пользователей.

В апреле стало известно, что Холлидей опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видеозапись из такси. На ролике водитель, подключенный к системе Uber, сказал манекенщице, что лишний вес свидетельствует о ее проблемах со здоровьем.

Тесс Холлидей — самая пышнотелая в мире работница модной индустрии. В январе 2015 года она подписала контракт с престижным модельным агентством Milk Model Management. У нее 60-й российский размер одежды.